Идею приготовления вареников по этому рецепту подсказала в комментариях одна из подписчиц. В Сибири тоже готовят вареники из сырой картошки, только вместо сала там соленые грузди или рыжики. Это безумно вкусно. Но сегодня я решила опробовать именно вятский рецепт. И получилось очень вкусно.

Почему они "Деревянные" подписчица не уточнила, а я забыла спросить. может вы знаете Поделитесь своими вариантами ответов в комментариях.

Ингредиенты

Для теста:

яйцо - 1 штука;

кипяток - 1 стакан,

растительное масло - 6 ложек столовых,

соль - 1 ложка чайная

мука - 3,5 - 4 стакана.

Для начинки

картофель - 400 грамм,

сало соленое- 300 грамм,

лук - 1 штука,

перец чёрный молотый - 1 ложка чайная

соль - по вкусу,

сливочное масло, сметана - для подачи.

Как готовить

Тесто

Из списка ингредиентов для тесто замесить заварное тесто. Я сейчас это делаю на раз-два, без риска обжечь руки, так как пользуюсь планетарным блендером. Готовому тесту дать отдохнуть, а пока заняться начинкой.

Начинка

Мелким кубиком нарезать лук и сало. "Деревянные" вареники по-вятски. Вкусно так, что невозможно оторваться

Картошку натереть на крупной терке. Хорошо отжать от излишков влаги.

Кстати, в Сибири картошку не трут на терке, а режут мелкими кубиками, буквально по несколько мм.

Соединить сало, лук и картошку. Добавить по вкусу соль и черный перец.

Сформировать достаточно крупные вареники. Варить в подсоленной воде с добавлением специй. Подавать со сливочным маслом и сметаной, а так же любыми другими соусами по своему вкусу. "

P.S. Картошка нарезанная мелким кубиком вкуснее.



































Готовьте с удовольствием!

Приятного аппетита!