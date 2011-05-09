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"Деревянные" вареники по-вятски - невероятная вкуснятина!

Среда, 11 Января 2023 г. 09:23 + в цитатник

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Идею приготовления вареников по этому рецепту подсказала в комментариях одна из подписчиц. В Сибири тоже готовят вареники из сырой картошки, только вместо сала там соленые грузди или рыжики. Это безумно вкусно. Но сегодня я решила опробовать именно вятский рецепт. И получилось очень вкусно.

Почему они "Деревянные" подписчица не уточнила, а я забыла спросить. может вы знаете Поделитесь своими вариантами ответов в комментариях.

Ингредиенты

Для теста:

  • яйцо - 1 штука;
  • кипяток - 1 стакан,
  • растительное масло - 6 ложек столовых,
  • соль - 1 ложка чайная
  • мука - 3,5 - 4 стакана.

Для начинки

  • картофель - 400 грамм,
  • сало соленое- 300 грамм,
  • лук - 1 штука,
  • перец чёрный молотый - 1 ложка чайная
  • соль - по вкусу,
  • сливочное масло, сметана - для подачи.

Как готовить

Тесто

Из списка ингредиентов для тесто замесить заварное тесто. Я сейчас это делаю на раз-два, без риска обжечь руки, так как пользуюсь планетарным блендером. Готовому тесту дать отдохнуть, а пока заняться начинкой.

Начинка

Мелким кубиком нарезать лук и сало. "Деревянные" вареники по-вятски. Вкусно так, что невозможно оторваться

Картошку натереть на крупной терке. Хорошо отжать от излишков влаги.

Кстати, в Сибири картошку не трут на терке, а режут мелкими кубиками, буквально по несколько мм.

Соединить сало, лук и картошку. Добавить по вкусу соль и черный перец.

Сформировать достаточно крупные вареники. Варить в подсоленной воде с добавлением специй. Подавать со сливочным маслом и сметаной, а так же любыми другими соусами по своему вкусу. "

P.S. Картошка нарезанная мелким кубиком вкуснее.


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Готовьте с удовольствием!

Приятного аппетита!  

Рубрики:  Готовим дома/Разное
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