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"Деревянные" вареники по-вятски - невероятная вкуснятина!
Идею приготовления вареников по этому рецепту подсказала в комментариях одна из подписчиц. В Сибири тоже готовят вареники из сырой картошки, только вместо сала там соленые грузди или рыжики. Это безумно вкусно. Но сегодня я решила опробовать именно вятский рецепт. И получилось очень вкусно.
Почему они "Деревянные" подписчица не уточнила, а я забыла спросить. может вы знаете Поделитесь своими вариантами ответов в комментариях.
Тесто
Из списка ингредиентов для тесто замесить заварное тесто. Я сейчас это делаю на раз-два, без риска обжечь руки, так как пользуюсь планетарным блендером. Готовому тесту дать отдохнуть, а пока заняться начинкой.
Начинка
Мелким кубиком нарезать лук и сало. "Деревянные" вареники по-вятски. Вкусно так, что невозможно оторваться
Картошку натереть на крупной терке. Хорошо отжать от излишков влаги.
Кстати, в Сибири картошку не трут на терке, а режут мелкими кубиками, буквально по несколько мм.
Соединить сало, лук и картошку. Добавить по вкусу соль и черный перец.
Сформировать достаточно крупные вареники. Варить в подсоленной воде с добавлением специй. Подавать со сливочным маслом и сметаной, а так же любыми другими соусами по своему вкусу. "
P.S. Картошка нарезанная мелким кубиком вкуснее.
Готовьте с удовольствием!
Приятного аппетита!
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