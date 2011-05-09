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Три массажные точки, которые помогают похудеть, снижают аппетит, ускоряют обмен веществ!
Трудность похудения - это проблема многим известная, можно больше количество времени тратить на диеты, упражнения, но эффект либо минимален, либо его нет. И конечно же мы расстраиваемся, человек срывается с правильного питания, и еще больше поправляется еще больше. И все же в таком случае стоит подумать о вопросах снижения аппетита, который постепенно будет помогать нам худеть. И попробовать снижать аппетит как раз можно с помощью точечного массажа, который позволит нам постепенно худеть и даст свою пользу.
Давайте поговорим о 3 точках, которые часто используют для похудения.
И первая точка, которую часто рекомендуют для снижения аппетита и веса, для улучшения работы пищеварения, для ускорения метаболизма и даже для расслабления ног - это точка тай чун. Данная точка расположена на уровне между большим и вторым пальцами стоп. А найти её просто - она располагается на высоте от кончиков пальцев стоп равной длине указательного пальца. Точка парная массировать её можно 2-3 минуты круговыми движениями.
Вторая точка - точка жэнь-чжун, которая многим известна и на самом деле мы о ней уже как-то говорили. И точка эта расположена под носом, данная точка снижает напряжение и помогает контролировать повышенный уровень аппетита, что будет помогать похудению. Массируют точку круговыми движениями, без лишнего нажима 2-3 минуты.
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ПОХУДЕНИЕ
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