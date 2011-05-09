Трудность похудения - это проблема многим известная, можно больше количество времени тратить на диеты, упражнения, но эффект либо минимален, либо его нет. И конечно же мы расстраиваемся, человек срывается с правильного питания, и еще больше поправляется еще больше. И все же в таком случае стоит подумать о вопросах снижения аппетита, который постепенно будет помогать нам худеть. И попробовать снижать аппетит как раз можно с помощью точечного массажа, который позволит нам постепенно худеть и даст свою пользу.

Давайте поговорим о 3 точках, которые часто используют для похудения.

Повышенный аппетит часто являются причиной переедания, которое в свою очередь и удерживает наш вес, а то и просто повышает его. При этом, человек вроде бы и старается есть правильную пищу, но в тоже время постоянно перекусывать, постоянно что-то ест, и в итоге хоть и правильную еду ест, но проблему с весом это не решает. Кстати, вот вам небольшой совет, чтобы определить сколько еды вы съедаете за сутки: в течение дня записывайте в тетрадь или в заметки телефона то, сколько пищи и что конкретно вы съели.

В конце дня вы подведите итоги и поймете, сколько вы съедаете и почему похудеть не можете. Но согласитесь, что по щелчку пальцев аппетит не снижается и многим бывает его очень трудно контролировать, почему мы заедаем опять же эти проблемы - замкнутый круг не разорвать и вес соответственно никак не меняется.

А уж причин у повышенного аппетита бывает достаточно много. Часто причиной повышенного аппетита становится так называемый эмоциональный голод - этот голод у нас возникает как ответная реакция на стресс, тревожность, раздражение , в общем негативные эмоции. Как правило, проявляется этот голод очень сильным и редким повышением аппетита, этот голод трудно утолить даже с приемом пищи, при этом после еды появляется неприятное чувство вины, тяжесть в животе.

Еще одна отличительная черта этого голода состоит в том, что нам хочется съесть чего-то сладкого, жирности или соленого. И пока вы не снизите напряжение, стресс или другую негативную эмоцию этот голод не уйдет, почему и используют точечный массаж , который поможет не только в целом снизить аппетит, но и расслабиться человеку, снизить эмоциональный голод как следствие. И аппетит снижается хорошо, да и появляется не так часто, как обычно.

Постепенно, при работе с точками частота появления повышенного аппетита от эмоций или стресса будет снижаться, а человек реже будет перекусывать, даже переедание уменьшиться и вес сам по себе будет снижаться. Ну, а еще одна характерная черта работы с точками состоит том, что они ускоряют метаболизм или как его называют обмен веществ , который в сниженном состоянии нам не дает похудеть, либо это очень медленный процесс. И мы поговорим о 3 точках, которые могут дать нам свой эффект.

Но перед тем, как об этих точках мы начнем говорить отметим, что при наличии проблем о любой практике стоит поговорить со специалистом.

Какие 3 точки помогут снизить аппетит и способствуют похудению:





И первая точка, которую часто рекомендуют для снижения аппетита и веса, для улучшения работы пищеварения, для ускорения метаболизма и даже для расслабления ног - это точка тай чун. Данная точка расположена на уровне между большим и вторым пальцами стоп. А найти её просто - она располагается на высоте от кончиков пальцев стоп равной длине указательного пальца. Точка парная массировать её можно 2-3 минуты круговыми движениями.

Вторая точка - точка жэнь-чжун, которая многим известна и на самом деле мы о ней уже как-то говорили. И точка эта расположена под носом, данная точка снижает напряжение и помогает контролировать повышенный уровень аппетита, что будет помогать похудению. Массируют точку круговыми движениями, без лишнего нажима 2-3 минуты.





И третья точка, которую часто называют «бамбук срастается». Эта точка часто используется для снижениями напряжения с глаз, для уменьшения усталости и чувства сдавленность в области лба, но еще эту точку очень часто используют для снижения и контроля аппетита. Массируют точку круговыми движениями подушечками пальце рук 2-3 минуты.

Какую точку массировать вы конечно вольны выбирать сами.