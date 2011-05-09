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Pepel Rozi
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Создан: 09.05.2011
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Написано: 14959


Интересная замена драникам - готовим запечённый картофель с яйцом в духовке!

Четверг, 25 Июля 2024 г. 09:29 + в цитатник

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Попробуйте вместо драников приготовить это оригинальное и вкусное блюдо! Вам понадобится минимальное количество масла, простые ингредиенты, и у вас получится отличное угощение!
 
Ингредиенты:
 
- 1 крупный картофель
- 6 яиц
- Соль, перец и специи по вкусу
- Твёрдый сыр
 
 
Натрите картофель на крупной тёрке. Смажьте форму небольшим количеством масла. Выложите натёртый картофель, приправьте солью и перцем. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
 
После этого влейте яйца. Посолите, добавьте специи по вкусу и немного натёртого твёрдого сыра. Запекайте в духовке ещё 10-15 минут при той же температуре.
 
Ваше оригинальное блюдо из картофеля и яиц готово! Вкусно, сытно и очень просто!

Фоторецепт приготовления:

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Рубрики:  Готовим дома/Разное
Готовим дома/Закуски
Метки:  

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