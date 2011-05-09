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Интересная замена драникам - готовим запечённый картофель с яйцом в духовке!
Фоторецепт приготовления:
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