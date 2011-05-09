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Заливной пирог на быстром тесте с сочной начинкой
Начинка:
• Лук-100 г
• Капуста-250 г
• Морковь-100 г
• Фарш-400 г
• Масло растит-50 мл
• Специи по желанию
Тесто.
• Яйца-3 шт
• Кефир 3,4%- 250 мл
• Мука-200 г
• Разрыхлитель-8 г
• Соль-1/2 ч л
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