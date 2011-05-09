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Создан: 09.05.2011
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Заливной пирог на быстром тесте с сочной начинкой

Пятница, 09 Декабря 2022 г. 10:17 + в цитатник

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Здравствуйте, дорогие подписчики и гости. Сегодня хочу поделиться проверенным рецептом очень вкусного заливного пирога. Удивительно простой и бюджетный вариант сытного обеда или ужина. По- моему, главным достоинством такого пирога является не простота, а скорость приготовления. Не надо тратить время на замес и расстойку теста, что очень важно для дрожжевого теста. Здесь гораздо просто, всё сложил в одну миску, вилкой или лопаточкой тщательно перемешал и готово тесто. Дело за начинкой. У меня сегодня пирог, любимый у моих мужчин, это с мясом и капустой.
 

Как приготовить заливной пирог с капустой

Начинка:

• Лук-100 г

• Капуста-250 г

• Морковь-100 г

• Фарш-400 г

• Масло растит-50 мл

• Специи по желанию

Тесто.

• Яйца-3 шт

• Кефир 3,4%- 250 мл

• Мука-200 г

• Разрыхлитель-8 г

• Соль-1/2 ч л

 
Приготовим начинку.
 
 Мелко нарезаем репчатый лук и капусту.
 
 Натираем на крупной тёрке морковь.
 
Из мяса куриной грудки делаем фарш.
 
В этой же последовательности всё слегка обжариваем.
 
Приготовим заливное тесто.
 
Венчиком взбиваем яйца и соль в пышную пену. Здесь главное хорошо смешать белки с желтками в однородную массу.
 
Затем к яйцам добавляем кефир или сметану. У меня был кефир 3,4% жирности. Венчиком взбиваем до однородной массы.
 
Затем добавляем муку с разрыхлителем.
 
Получается тесто как на оладьи.
 
Теперь, когда готовы начинка и тесто.
 
Формируем пирог.
 
В качестве формы для выпечки, буду использовать глубокую сковородку. 
 
 Сковородку застилаем пергаментной бумагой и выливаем 2/3 части теста.
 
Затем раскладываем начинку. Предварительно фарш и капусту надо смешать, посолить и поперчить.
 
Затем заливаем оставшиеся тесто и посыпаем кунжутными семечками. 
 
Ставим заготовку пирога в заранее разогретую духовку до 200 градусов выпекаться на 30 минут.
 
 Через 20 минут, я накрыла пирог фольгой, боялась, что сильно зажарится. В общем у меня пирог выпекался 25 минут. 
 
 Вытаскиваем пирог из духовки,остужаем. Но пока пирог горячей, надо его смазать сливочным маслом, так он буде ещё мягче.
 
 Остывший пирог нарезаем на кусочки и подаём на стол.

Рецепт приготовления заливного пирога с сочной начинкой:

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Приятного аппетита!
 
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Рубрики:  Готовим дома/Разное
Готовим дома/Несладкая выпечка
Метки:  

Процитировано 18 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 09 Декабря 2022 г. 10:30 (ссылка)
Спасибо.
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